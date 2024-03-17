Амундсен впервые выиграл Кубок мира по лыжным гонкам, обойдя Клебо

17 марта, 18:10
Сегодня, 17 марта, в Фалуне подошли к концу соревнования в рамках Кубка мира по лыжным гонкам. Победителем общего зачета стал норвежец Харальд Эстберг Амундсен.
После заключительного масс-старта он сохранил преимущество в 54 очка над идущим вторым пятикратным олимпийским чемпионом и четырехкратным обладателем Кубка мира из Норвегии Йоханнесом Клебо.
Это первая победа 25-летнего Амундсена в общем зачете Кубка мира.
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачет
Мужчины. Итоговое положение
1. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 2654 очка.
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2600.
3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 2106.