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Кубок мира

Сегодня, 14:55

Диггинс победила в женской гонке свободным стилем на этапе Кубка мира в Лиллехамере

Иван Торопцев
Корреспондент
Джессика Диггинс.
Фото Global Look Press
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Американская лыжница Джессика Диггинс выиграла гонку на 10 км свободным стилем с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).

Спортсменка преодолела дистанцию за 29 минут и 49,5 секунды.

Второе место заняла немка Катарина Хенниг (отставание +3,8 секунды), на третьей строчке — норвежка Хейди Венг (+15,4). Венг опередила ставшую четвертой шведку Эббу Андерсон на 0,1 секунды.

В рамках этапа в Лиллехаммере также пройдут спринт (3 декабря) и масс-старт (4 декабря) у женщин и мужчин.

Джессика Диггинс
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