Клебо стал победителем мужской гонки преследования на этапе «Тур де Ски»

Сегодня, 15:52
Норвежец Йоханнес Клебо выиграл мужскую гонку преследования на этапе «Тур де Ски» в Валь-Мюстаире (Швейцария).
Он ушел на трассу первым и до конца гонки сохранил свое преимущество.
Второе место по результатам фотофиниша досталось еще одному норвежцу — Полу Гольбергу. Третьим стал итальянец Федерико Пеллегрино.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Валь-Мюстаир, Швейцария
Мужчины
10 км, раздельный старт, классический стиль
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 25.55,0
2. Пол Гольберг (Норвегия) — отставание 10,2 секунды
3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 10,2
4. Симен Крюгер (Норвегия) — 28,0
5. Синдре Скар (Норвегия) — 29,6