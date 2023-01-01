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Сегодня, 15:52

Клебо стал победителем мужской гонки преследования на этапе «Тур де Ски»

Иван Шитик
Корреспондент
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Норвежец Йоханнес Клебо выиграл мужскую гонку преследования на этапе «Тур де Ски» в Валь-Мюстаире (Швейцария).

Он ушел на трассу первым и до конца гонки сохранил свое преимущество.

Второе место по результатам фотофиниша досталось еще одному норвежцу — Полу Гольбергу. Третьим стал итальянец Федерико Пеллегрино.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Валь-Мюстаир, Швейцария

Мужчины

10 км, раздельный старт, классический стиль

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 25.55,0

2. Пол Гольберг (Норвегия) — отставание 10,2 секунды

3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 10,2

4. Симен Крюгер (Норвегия) — 28,0

5. Синдре Скар (Норвегия) — 29,6

Йоханнес Клебо
Пол Гольберг
Федерико Пеллегрино
Тур де Ски
3
3
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