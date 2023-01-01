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1 января, 15:47

Норвежка Венг выиграла гонку преследования на этапе «Тур де Ски»

Иван Шитик
Корреспондент
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Норвежская лыжница Тириль Венг стала победительницей гонки преследования на этапе «Тур де Ски», который проходит в Валь-Мюстаир (Швейцария).

Венг, стартовавшая четвертой, пробежала дистанцию за 28 минут 51,3 секунды.

Второе место заняла представительница Финляндии Кертту Нисканен, отставшая от Венг на 0,4 секунды, третьей стала шведка Фрида Карлссон (отставание — 0,6 секунды).

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Валь-Мюстаир, Швейцария

Женщины

10 км, гонка преследования, классический стиль

1. Тириль Венг (Норвегия) — 28.51,3

2. Кертту Нисканен (Финляндия) — отставание 0,4 секунды

3. Фрида Карлссон (Швеция) — 0,6

4. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) — 1,9

5. Лотта Венг (Норвегия) — 21,8

Кертту Нисканен
Тириль Венг
Фрида Карлссон
Тур де Ски
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