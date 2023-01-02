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Сегодня, 21:48

Клебо — о погодных условиях в Оберстдорфе: «У меня был шок»

Алина Савинова
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо пожаловался на погодные условия в Оберстдорфе (Германия).

«У меня был шок, когда я вышел на улицу. Я надел тренировочную форму и куртку Super. Мне было очень холодно, это шокирует.

Несколько лет назад я видел здесь лыжную гонку, где трасса была еще короче. В прошлом году не было разговоров о том, что снега слишком мало. Он будет меняться от года к году. Мы просто должны быть к этому готовы", — приводит TV2 слова норвежца.

В Оберстдорфе состоится второй этап «Тур де Ски». Проведение гонок запланировано на 3 и 4 января.

Источник: https://www.tv2.no/sport/vintersport/klaebo-jeg-fikk-sjokk/15395063/
Йоханнес Клебо
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