Клебо — о погодных условиях в Оберстдорфе: «У меня был шок»

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо пожаловался на погодные условия в Оберстдорфе (Германия).

«У меня был шок, когда я вышел на улицу. Я надел тренировочную форму и куртку Super. Мне было очень холодно, это шокирует.

Несколько лет назад я видел здесь лыжную гонку, где трасса была еще короче. В прошлом году не было разговоров о том, что снега слишком мало. Он будет меняться от года к году. Мы просто должны быть к этому готовы", — приводит TV2 слова норвежца.

В Оберстдорфе состоится второй этап «Тур де Ски». Проведение гонок запланировано на 3 и 4 января.