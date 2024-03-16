Клебо выиграл гонку с раздельным стартом на заключительном этапе Кубка мира

Норвежец Йоханнес Клебо победил в гонке с раздельным стартом классическим стилем на последнем этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне.

27-летний спортсмен преодолел дистанцию 10 км за 26 минут. Серебряным призером гонки стал финн Ийво Нисканен, уступив победителю 22,1 секунды. Тройку лидеров замкнул еще один норвежец Мартин Нюэнгет (+24,0).

Этап кубка мира в Швеции стартовал 15 марта и завершится 17-го числа. В воскресенье пройдут женский и мужской масс-старты на 20 км свободным стилем.

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

12-й этап. Фалун (Швеция)

Раздельный старт, классический стиль. Мужчины (Топ-6)

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) — 26.00,0

2. Ииво Нисканен (Финляндия) — 22,1

3. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) — 24,0

4. Дидрик Тенсет (Норвегия) — 24,3

5. Хенрик Деннестад (Норвегия) — 27,6

6. Мика Фермойлен (Австрия) — 30,5