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16 марта, 15:35

Нисканен выиграла «разделку» на последнем в сезоне этапе Кубка мира

Ана Горшкова
Корреспондент
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Финская лыжница Кертту Нисканен стала победительницей в гонке с раздельным стартом в классическом стиле в рамках заключительного, 15-го этапа Кубка мира.

Она преодолела дистанцию в 10 км за 30 минут 01,3 секунды. Второе место в гонке заняла езе одна финская лыжница Йоханна Матинтало (+4,2), третье — шведка Юнна Сундлинг (+10,0).

15-й этап Кубка мира по лыжным гонкам проходит в шведском Фалуне и завершится в воскресенье, 17 марта, двумя гонками с общего старта свободным стилем.

15-й этап Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24. Фалун (Швеция)

10 км, раздельный старт, классический стиль. Женщины

1. Кертту Нисканен (Финляндия) — 30 минут 01,3 секунды

2. Йоханна Матинтало (Финляндия) +4,2

3. Юнна Сундлинг (Швеция) +10,0

Сборная Финляндии по лыжным гонкам
Сборная Швеции по лыжным гонкам
Йоанна Матинтало
Кертту Нисканен
Юнна Сундлинг
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