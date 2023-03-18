Клебо выиграл коньковый спринт на этапе Кубка мира в Фалуне

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл коньковый спринт на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Клебо преодолел дистанцию в 1,4 км за 2 минуты 52,73 секунды. Второе место занял Эрик Вальнес из Норвегии (+0,73). Третьим стал итальянец Федерико Пеллегрино (+1,18). Лыжные гонки Кубок мира 13-й этап Фалун, Швеция Мужчины, спринт, свободный стиль, 1,4 км 1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.52,73 2. Эрик Валнес (Норвегия) +0,73 3. Федерико Пеллегрино (Италия) +1,18 4. Люка Шанава (Франция) +1,90 5. Ришар Жув (Франция) +1,96