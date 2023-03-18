Сегодня, 17:03
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл коньковый спринт на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).
Клебо преодолел дистанцию в 1,4 км за 2 минуты 52,73 секунды.
Второе место занял Эрик Вальнес из Норвегии (+0,73). Третьим стал итальянец Федерико Пеллегрино (+1,18).
Лыжные гонки
Кубок мира
13-й этап
Фалун, Швеция
Мужчины, спринт, свободный стиль, 1,4 км
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.52,73
2. Эрик Валнес (Норвегия) +0,73
3. Федерико Пеллегрино (Италия) +1,18
4. Люка Шанава (Франция) +1,90
5. Ришар Жув (Франция) +1,96