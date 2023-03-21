Клебо выиграл спринт свободным стилем на этапе Кубка мира в Таллине

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл спринт свободным стилем на 14-м этапе Кубка мира в Таллине (Эстония). 26-летний спортсмен преодолел дистанцию в 1,6 км за 2 минуты 14,35 секунды. Второе место занял француз Люка Шавана (отставание 2,62 секунды), третьим стал норвежец Эвен Нортуг (3,70). Лыжные гонки Кубок мира 14-й этап Таллин, Эстония Мужчины, спринт, свободный стиль 1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.14,3 2. Лука Шанава (Франция) — отставание 2,62 секунды 3. Эвен Нортуг (Норвегия) — 3,7 4. Эдвин Ангер (Швеция) — 3,8 5. Эрик Вальнес (Норвегия) — 7,1 5. Маркус Грате (Швеция) — 15,7