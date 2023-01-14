Немецкий тренер сборной России отрицает русофобию в Европе

Немецкий тренер Маркус Крамер, который работал в 2010-2022 годах с лыжной сборной России и продолжает консультировать Сергея Устюгова, в разговоре с «СЭ» не согласился с мнением, что за рубежом не любят русских.

— А у вас на Кубке мира обсуждают российские соревнования? Смотрят трансляции?

— Конечно! Когда это возможно, спортсмены или тренеры включают гонки. Многие знают, по каким ссылкам смотреть, где, когда. Знают, что происходит, какие результаты. Иногда даже VPN ищут и включают. Я писал русским ребятам: «Пришли ссылку». Через минуту она уже у меня. В Норвегии тоже следят за Кубком России, да и в Швеции, Финляндии.

— А культуры отмены в отношении русского в Европе вы тоже не видите? Театра, балета, не знаю. В отношении соревнований ее точно нет, я понял.

— Слушайте, если у вас есть желание, вы всегда можете посмотреть что хотите. У итальянской сборной самая большая группа поддержки — из России. Сразу после гонок они пишут, поздравляют, шлют видео, как они болеют перед телевизором. Де Фабиани и Пеллегрино работали на сборах с российскими лыжниками, и они большие друзья. Это не изменилось, несмотря ни на что. И мне приятно осознавать, что в спорте политика ничего не изменила.

— Здорово, что вы это говорите. А то у многих ощущение, что русских в Европе ненавидят.

— Это вообще неправда, на тысячу процентов. Мы должны разделять правительства и народы. И то же самое в любой стране. Америка вела много войн — Ирак хотя бы возьмите. Но что могут американцы? — ответил Крамер.