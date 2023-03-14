Скистад победила в классическом спринте на этапе Кубка мира

Норвежская лыжница Кристин Скистад стала победительницей в классическом спринте на этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия). 24-летняя спортсменка показала время 2 минуты и 49,39 секунды. Второй пришла шведка Юнна Сундлинг +1,22 секунды. Третье место у норвежки Тириль Венг +1,83 секунды. Лыжные гонки Кубок мира Драммен, Норвегия Женщины Спринт, классический стиль Финал 1. Кристин Скистад (Норвегия) — 2.49,39 2. Юнна Сундлинг (Швеция) +1,22 3. Тириль Венг (Норвегия) +1,83 4. Лаура Гиммлер (Германия) +2,16 5. Хедда Амундсен (Норвегия) +4,56 6. Джулия Керн (США) +9,68