Норвежские лыжники заняли весь пьедестал в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе

Норвежец Эрик Вальнес занял первое место в мужском спринте классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Оберхофе (Германия).

В финале спортсмен показал результат 2 минуты 42,75 секунды. Серебро и бронзу завоевали его соотечественники Ансгар Эвенсен (+ 0,40 секунды) и Эвен Нортуг (+3,31).

У женщин на пьедестал поднялись шведки. Гонку выиграла Линн Сван (3.04,05). Второй финишировала Фрида Карлссон (+0,33). Тройку лидеров замкнула Йонна Сундлинг (+2,06).

Этап Кубка мира в Оберхофе проходит с 19 по 21 января. В субботу и воскресенье состоятся два масс-старта и две эстафеты.