Норвежское доминирование в лыжах пошатнулось. Клебо теперь тоже проигрывает

Сенсационный этап Кубка мира во французском Ле-Руссе.

Лыжные гонки. Кубок мира

Масс-старт, 20 км (классика)

Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 49.29,1

2. Ийво Нисканен (Финляндия) — 1,2

3. Вильям Поромаа (Швеция) — 1,3

Женщины

1. Эбба Андерссон (Швеция) — 55.37,2

2. Кертту Нисканен (Финляндия) — 22,1

3. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 1.20,4

Когда говорят об упадке зимних видов спорта, падении популярности и таянии снегов в Европе, надо оставлять за скобками Францию. Эта страна за последние годы не только подминала под себя биатлон и добывала золото в других видах типа фристайла, но и в лыжах периодически очень точно выстреливает. И на прошедшем этапе Кубка мира даже заткнула за пояс самого Клебо.

Клебо проиграл классический спринт впервые за годы

Именно такой выстрел на этапе Кубка мира в Ле-Руссе. Сюда приехали все лучшие (кроме русских, конечно, и болеющей лидера Кубка мира Тириль Венг), все в форме, никаких поддавков. Но у мужчин норвежцы не смогли сделать ни одного полного подиума — а по меркам нынешнего Кубка мира это провал. Более того, произошло невероятное — в субботу Йоханнес Клебо проиграл спринт! Классику, которую он раньше уступал только Александру Терентьеву и Александру Большунову, и то из-за своего собственного слишком раннего празднования.

В этот раз победителем Клебо оказался француз Жув, который выстоял в финишном спорте.

Его, конечно, гнали вперед свои. В Альпах собрался полный стадион, и, надо признать, было намного больше народу, чем в Сыктывкаре на этапе Кубка России. Болели с файерами, сиренами и трещотками, как в последний раз.

Эбба Андерссон. Фото Global Look Press

К Венг подобрались

У женщин две победы в ряд, а в дистанционных гонках выбыла шведка Эбба Андерссон, которая пропустила значительную часть сезона. Она, кстати, оппонировала возвращению россиян на международную арену: «Все это очень странно. Позиция, которую мы заняли в начале сезона, предельно ясна. Ничего не поменялось ни у нас, ни в мире».

Но в отсутствие Тириль Венг Андерссон взяла с запасом и 10-километровку, выиграв 13 секунд у француженки Клодель, которая до последнего цеплялась за золото, и 20-километровку, как раз удвоив преимущество до 22 секунд.

К Венг в общем зачете подобрались Кертту Нисканен и Джесси Диггинс. Финка проигрывает 200 очков за 12 гонок до конца Кубка мира. Спринт все-таки выиграла норвежка, молодая Кристин Скистад, для которой Ле-Русс стал первым подиумом и победой во взрослой карьере. Так что орда норвежских талантов не иссякает — за Бьорген, Йохауг и Венг томятся в очереди следующие.

Йоханнес Клебо. Фото Global Look Press

Клебо берет реванш

Этап закрывался 20-километровым масс-стартом мужчин вечером в воскресенье. Начался спокойно — Клебо встал впереди на узкой трассе и держал темп, но к середине его соотечественники Голберг и Тенсет начали раздавать и поднимать темп. Некоторые фавориты выпали, но не Клебо, который на этот раз спокойно уселся за спинами. Среди не норвежцев удержались только швед Поромаа и финн Нисканен.

Хотя 20 километров — не самая длинная дистанция, по лицам было видно, что наелись все. Из-за зрелищной и узкой трассы каждому участнику требовалась постоянная концентрация — мало того, что в любой момент можно улететь в забор, как это сделал Нисканен в спринте, так и рельеф постоянно меняется, что требует смены ритма. Ле-Русс однозначно заслужил остаться в календаре Кубка мира. И снега было достаточно.

За пять километров до финиша вшестером шли Клебо, Голберг, Тенсет, Поромаа, Нисканен и Рете, который в начале гонки тоже упал, но смог восстановиться и догнать лидеров.

Вопрос оставался один: попробует ли хоть кто-нибудь взвинтить скорость и заставить Клебо устать перед финишем? Он уже показал, что был не в лучшей форме — лишь восьмой на 10 километрах и второй в спринте, несмотря на пропуск чемпионата Норвегии недельной давности и подготовку к французскому этапу.

Смельчак нашелся — им стал ветеран Нисканен. За три километра до финиша он вышел вперед и постоянно перестраивался, чтобы сбросить со спины Клебо, но тот будто приклеился к финну. На спусках даже получался просвет, но никто не отставал. А Клебо еще очень умело проходил коварные спуски по большим радиусам, не тормозил, сохраняя смазку. И на финиш выкатился первым. Нисканен за смелость получил серебро, а Поромаа разобрался с остальными норвежцами.

Как заявляет FIS по следам нового решения МОК, российских лыжников не стоит ждать на чемпионате мира в словенской Планице. Но если и когда русских все-таки решат вернуть, нет ли ощущения, что мы окажемся не слабее норвежцев на международной арене, несмотря на изоляцию?