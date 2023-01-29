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Кубок мира

Сегодня, 18:20

Норвежское доминирование в лыжах пошатнулось. Клебо теперь тоже проигрывает

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо.
Фото Global Look Press
Йоханнес Клебо.
Фото Global Look Press
Эбба Андерссон.
Фото Global Look Press
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Сенсационный этап Кубка мира во французском Ле-Руссе.

Лыжные гонки. Кубок мира
Масс-старт, 20 км (классика)
Мужчины
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 49.29,1
2. Ийво Нисканен (Финляндия) — 1,2
3. Вильям Поромаа (Швеция) — 1,3
Женщины
1. Эбба Андерссон (Швеция) — 55.37,2
2. Кертту Нисканен (Финляндия) — 22,1
3. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 1.20,4

Когда говорят об упадке зимних видов спорта, падении популярности и таянии снегов в Европе, надо оставлять за скобками Францию. Эта страна за последние годы не только подминала под себя биатлон и добывала золото в других видах типа фристайла, но и в лыжах периодически очень точно выстреливает. И на прошедшем этапе Кубка мира даже заткнула за пояс самого Клебо.

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Клебо проиграл классический спринт впервые за годы

Именно такой выстрел на этапе Кубка мира в Ле-Руссе. Сюда приехали все лучшие (кроме русских, конечно, и болеющей лидера Кубка мира Тириль Венг), все в форме, никаких поддавков. Но у мужчин норвежцы не смогли сделать ни одного полного подиума — а по меркам нынешнего Кубка мира это провал. Более того, произошло невероятное — в субботу Йоханнес Клебо проиграл спринт! Классику, которую он раньше уступал только Александру Терентьеву и Александру Большунову, и то из-за своего собственного слишком раннего празднования.

В этот раз победителем Клебо оказался француз Жув, который выстоял в финишном спорте.

Его, конечно, гнали вперед свои. В Альпах собрался полный стадион, и, надо признать, было намного больше народу, чем в Сыктывкаре на этапе Кубка России. Болели с файерами, сиренами и трещотками, как в последний раз.

Эбба Андерссон. Фото Global Look Press
Эбба Андерссон.
Фото Global Look Press

К Венг подобрались

У женщин две победы в ряд, а в дистанционных гонках выбыла шведка Эбба Андерссон, которая пропустила значительную часть сезона. Она, кстати, оппонировала возвращению россиян на международную арену: «Все это очень странно. Позиция, которую мы заняли в начале сезона, предельно ясна. Ничего не поменялось ни у нас, ни в мире».

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Но в отсутствие Тириль Венг Андерссон взяла с запасом и 10-километровку, выиграв 13 секунд у француженки Клодель, которая до последнего цеплялась за золото, и 20-километровку, как раз удвоив преимущество до 22 секунд.

К Венг в общем зачете подобрались Кертту Нисканен и Джесси Диггинс. Финка проигрывает 200 очков за 12 гонок до конца Кубка мира. Спринт все-таки выиграла норвежка, молодая Кристин Скистад, для которой Ле-Русс стал первым подиумом и победой во взрослой карьере. Так что орда норвежских талантов не иссякает — за Бьорген, Йохауг и Венг томятся в очереди следующие.

Йоханнес Клебо. Фото Global Look Press
Йоханнес Клебо.
Фото Global Look Press

Клебо берет реванш

Этап закрывался 20-километровым масс-стартом мужчин вечером в воскресенье. Начался спокойно — Клебо встал впереди на узкой трассе и держал темп, но к середине его соотечественники Голберг и Тенсет начали раздавать и поднимать темп. Некоторые фавориты выпали, но не Клебо, который на этот раз спокойно уселся за спинами. Среди не норвежцев удержались только швед Поромаа и финн Нисканен.

Хотя 20 километров — не самая длинная дистанция, по лицам было видно, что наелись все. Из-за зрелищной и узкой трассы каждому участнику требовалась постоянная концентрация — мало того, что в любой момент можно улететь в забор, как это сделал Нисканен в спринте, так и рельеф постоянно меняется, что требует смены ритма. Ле-Русс однозначно заслужил остаться в календаре Кубка мира. И снега было достаточно.

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За пять километров до финиша вшестером шли Клебо, Голберг, Тенсет, Поромаа, Нисканен и Рете, который в начале гонки тоже упал, но смог восстановиться и догнать лидеров.

Вопрос оставался один: попробует ли хоть кто-нибудь взвинтить скорость и заставить Клебо устать перед финишем? Он уже показал, что был не в лучшей форме — лишь восьмой на 10 километрах и второй в спринте, несмотря на пропуск чемпионата Норвегии недельной давности и подготовку к французскому этапу.

Смельчак нашелся — им стал ветеран Нисканен. За три километра до финиша он вышел вперед и постоянно перестраивался, чтобы сбросить со спины Клебо, но тот будто приклеился к финну. На спусках даже получался просвет, но никто не отставал. А Клебо еще очень умело проходил коварные спуски по большим радиусам, не тормозил, сохраняя смазку. И на финиш выкатился первым. Нисканен за смелость получил серебро, а Поромаа разобрался с остальными норвежцами.

Как заявляет FIS по следам нового решения МОК, российских лыжников не стоит ждать на чемпионате мира в словенской Планице. Но если и когда русских все-таки решат вернуть, нет ли ощущения, что мы окажемся не слабее норвежцев на международной арене, несмотря на изоляцию?

Ийво Нисканен
Йоханнес Клебо
Эбба Андерссон
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Немцев бесят норвежские лыжники — в FIS требуют социализма. Что они задумали?