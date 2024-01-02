Неприятности помогают американской лыжнице побеждать. Феномен Диггинс

Джессике не везет, но от этого она становится только сильнее.

На «Тур де Ски» состоялись три этапа из семи. Лыжники переезжают из итальянского Тоблаха в швейцарский Давос. Для лидера в женском зачете американки Джессики Диггинс день отдыха пришелся как никогда кстати. В последний день Тоблахе с ней уже не первый раз в сезоне произошел жесткий инцидент, принесший новые ушибы и ссадины. Сейчас есть немного времени, чтобы восстановиться и попытаться сохранить свою желтую майку.

Джессика Диггинс. Фото Global Look Press

Кувырки перед стартом

На данный момент Диггинс считается главной фавориткой на победу в «Тур де Ски». Об этом говорит и ее позиция после трех гонок, и опыт выступления американки в лыжной многодневке. В 2021-м у нее было лучшее время после восхождения на Альпе Чермис. Да, в том году на «Тур де Ски» не выступала Тереза Йохауг и другие норвежки, но остальные конкурентки были в деле. Второй стала россиянка Юлия Ступак, устроив зажигательные танцы на подиуме, а бронзу завоевала шведка Эбба Андерссон.

Новый выпуск «Тур де Ски» американка начала с девятого места в коньковом спринте. Однако бронза на 10 километрах классикой сразу же позволила ей захватить лидерство в общем зачете. На старте пасьюта она уступала 7 секунд немке Виктории Карл и 10 секунд финке Кертту Нисканен. Диггинс не только быстро отыграла эти отставания, но и убежала от соперниц вдаль. В результате Карл, которой досталось серебро, отстала от американки на 46,5 секунды.

Внешне кажется, что на пути к победе у Джессики не возникло никаких проблем. Однако после третьего этапа Диггинс призналась журналистам, что у нее болит все тело и что она не знает, как завтра вставать с постели. Все дело в том, что перед стартом обладательница желтой майки жестко упала.

«Незадолго до разминки я попробовала на скорости пройти обледенелый участок трассы. Я потеряла контроль над одной из лыж, упала и несколько раз перекувыркнулась. Я испугалась, но со мной все в порядке, и, к счастью, не сломала инвентарь», — объясняла лыжница NRK.

Падение и испуг на разминке повлияли на выступление Диггинс в самой гонке: «Я старалась не рисковать. Рада, что разобралась с этими моментами до старта. Да, я немного теряла в скорости, но зато проходила спуски безопасно».

Кровавый финиш

Диггинс не в первый раз в этом сезоне приходится преодолевать трудности. На стартовом этапе Кубка мира в финской Руке она напугала всех, когда финишировала с окровавленным лицом и продолжительное время не могла прийти в себя, корчась от боли.

Джессика Диггинс разбила лицо. Фото Reuters

Инцидент произошел на заключительных километрах масс-старта. Сначала Джессика сломала палку, а когда она попыталась отбросить сломанный инвентарь, то потеряла перчатку. В результате пришлось добегать с одной перчаткой, что, учитывая низкую температуру в Руке, могло привести к обморожению. Неприятности на этом не закончились. Тренер, передавая лыжнице запасную палку, ткнул ей в лицо Диггинс. Но ни подмерзающая рука, ни капающая с лица кровь не помешали американке завоевать серебро. От победительницы она отстала всего на 0,3 секунды.

«Очевидно, что я получила палкой по лицу, но я не помню, как это произошло. После удара у меня был полный рот крови, но я рада, что сумела финишировать, — рассказала Диггинс. — Я была очень удивлена, когда добралась до финиша, посмотрела вниз и увидела, что снег внизу — красный. Мне было холодно, и я очень устала. Поэтому благодарна своей команде, которая помогла мне согреться. Сейчас со мной все в порядке, я собираюсь позаботиться о себе сама».

Норвегия справляется без Клебо

Мужские соревнования на «Тур де Ски» еще перед его началом лишились нескольких топовых лыжников. Конечно, главная потеря — Йоханнес Клебо. Трехкратный победитель многодневки заболел гриппом после этапа Кубка мира в Тронхейме. Болезнь вынудила Клебо не только прервать высотный сбор, но и сняться с «Тур де Ски». Также в Тоблах из-за не самого лучшего состояния не приехали норвежец Симен Крюгер и финн Ииву Нисканен.

Для Норвегии отсутствие Клебо пока не видится проблемой. Хотя в первые два дня «Тур де Ски» представители команды не могли добраться до золота. В открывающем турнир спринте норвежцы вообще остались за пределами топ-3. В стартовый день праздник был у французов: Люка Шанава был первым, а Жюль Шаппа — вторым. Бронзу в спринте завоевал американец Бен Огден. В разделке на 10 километров лучший результат у финна Пертту Хювяринена, за которым расположились Эрик Вальнес и Харальд Остберг Амундсен.

В пасьюте норвежцы все-таки взяли свое и теперь являются главными претендентами на победу в «Тур де Ски». Амундсен после трех гонок лидирует в генеральной классификации, на 32 секунды от него отстает Вальнес. Третьим идет их товарищ по команде Ян Томас Йенссен, уступающий лидеру 1 минуту и 4 секунды.

«Сделано меньше половины дела. Все может произойти в Давосе и Валь-ди-Фьемме, -говорит Амундсен. — Я очень рад, что у меня есть несколько секунд преимущества над Эриком. Он может ехать ужасно быстро в обеих следующих гонках. Поэтому еще ничего не решено».

Дальше в расписании многодневки спринты свободным стилем, которые пройдут 3 января. Прологи начнутся в 16.30 по московскому времени, а финалы стартуют в 19.00. Также в Давосе состоятся 20-километровые коньковые гонки преследования. А после лыжники переберутся в Валь-ди-Фьемме на заключительные три этапа «Тур де Ски».