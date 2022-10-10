Большунов и Непряева приступят к первым тренировкам на снегу в конце сентября

Группа Юрия Бородавко, в которую входят лыжники Александр Большунов и Наталья Непряева, приступит к первым тренировкам на снегу в конце октября в Ханты-Мансийске.

«Сейчас мы находимся на сборе в Сочи на «Лауре», где пробудем до 17 октября. Затем с 27 октября по 9 ноября у нас пройдет первый снежный сбор в Ханты-Мансийске, на который вся моя группа планирует прибыть в полном составе. Они сохранили определенное количество снега и с 20-х чисел будут рассыпать его. Будет круг длиной минимум пять километров. После окончания сбора в Ханты-Мансийске мы переедем в Хакасию на Вершину Теи, где откроем зимний соревновательный сезон на Кубке России», — приводит ТАСС слова Бородавко.

Соревнования по лыжным гонкам в рамках Кубка России пройдут с 18 по 21 ноября на Вершине Теи.