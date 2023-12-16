Большунов победил в гонке на 10 км классикой на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке

Александр Большунов победил в гонке на 10 км классическим стилем на 3-м этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. Лыжник показал результат 25 минут 35 секунд. Вторым финишировал Алексей Червоткин, отстав от лидера на 1,9 секунды. Третье место занял Илья Семиков +11,4 секунды. 14 декабря Большунов победил в спринте на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. Кубок России 3-й этап, Кирово-Чепецк Мужчины 10 км, классический стиль, раздельный старт 1. Александр Большунов — 25.35,0 2. Алексей Червоткин +1,9 3. Илья Семиков +11,4 4. Сергей Ардашев +24,6 5. Иван Горбунов +27,8 6. Савелий Коростелев +29,6 7. Евгений Белов +36,3 8. Илья Порошкин +39,9 9. Иван Якимушкин +44,9 10. Ермил Вокуев +49,4