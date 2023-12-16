Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжи
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 12:10

Большунов победил в гонке на 10 км классикой на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке

Руслан Минаев
Александр Большунов.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Александр Большунов победил в гонке на 10 км классическим стилем на 3-м этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. Лыжник показал результат 25 минут 35 секунд.

Вторым финишировал Алексей Червоткин, отстав от лидера на 1,9 секунды. Третье место занял Илья Семиков +11,4 секунды.

14 декабря Большунов победил в спринте на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

Кубок России

3-й этап, Кирово-Чепецк

Мужчины

10 км, классический стиль, раздельный старт

1. Александр Большунов — 25.35,0

2. Алексей Червоткин +1,9

3. Илья Семиков +11,4

4. Сергей Ардашев +24,6

5. Иван Горбунов +27,8

6. Савелий Коростелев +29,6

7. Евгений Белов +36,3

8. Илья Порошкин +39,9

9. Иван Якимушкин +44,9

10. Ермил Вокуев +49,4

Александр Большунов
Алексей Червоткин
Илья Семиков
1
Обсудить
Читайте также
Бой соперников Фьюри, ветеран бокса против русского кулачника. Что будет на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Шлеменко взял реванш у Илича: россиянин нокаутировал серба в первом раунде
В Белгородской области умер пострадавший при подрыве машины на мине
В офисе Туска заявили о фальсификации экспертизы по смоленской катастрофе
В Санкт-Петербурге началась церемония прощания с журналистом Константиновым
Зюганов предложил выпороть выпустившего Путина без шапки на мороз
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Степанова выиграла гонку на 5 км классикой на третьем этапе Кубка России

Бородавко — о победе Большунова: «Ему тяжело далась гонка. Не сумел полностью восстановиться после спринта»