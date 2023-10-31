Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 13:07

Бородавко назвал насыщенным предстоящий лыжный сезон в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает, что нынешний спортивный лыжный сезон в России будет насыщенным, он максимально усложнен для исключения потери соревновательной практики у ведущих лыжников страны.

«Сейчас мы решаем те задачи, которые есть. И видим, что нас не пустят на этапы Кубка мира, поэтому, чтобы не потерять соревновательную практику, максимально усложнили всю подготовку в текущем сезоне. Он будет очень насыщенным. Для всех спортсменов у нас определены в этом сезоне главные старты: спартакиада, чемпионат России, а также многоэтапный Кубок России, финал которого пройдет в Кировске в апреле 2024 года. При этом Кубок России постарались сделать как этапы Кубка мира», — приводит слова Бородавко ТАСС.

Планируется, что в Ханты-Мансийске представители сборной России по лыжным гонкам пробудут до 12 ноября.

Источник: https://tass.ru/sport/19158949
Юрий Бородавко
0
Читайте также
В Египте рассказали о желании провести матч со сборной России
Оставьте в покое Шанаеву! Фигуристка, поранившая соперницу, — жертва нелепой случайности
Spiegel: Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара из-за высказываний
Задержаны двое подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе
Общее число жертв аварии на шахте в Караганде достигло 46
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бородавко рассказал о восстановлении лыжника Большунова после травмы