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Лыжные гонки

Сегодня, 21:59

Бородавко рассказал о восстановлении лыжника Большунова после травмы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов восстанавливается после травмы, ожидается, что в скором времени он приступит к более жестким тренировкам.

«Большунов постепенно восстанавливается после травмы, тренируется по мере возможностей его организма. Надеемся, что в скором времени он сможет приступить к более жестким тренировкам», — приводит слова Бородавко ТАСС.

В августе Бородавко сообщал, что на тренировочном сборе в белорусских Раубичах Большунов потянул спину.

Источник: https://tass.ru/sport/19154285
Юрий Бородавко
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