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Лыжные гонки

Сегодня, 15:53

Ларьков заявил о безоговорочном авторитете Вяльбе

Алина Савинова
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Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года Андрей Ларьков заявил, что президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе всегда очень четко выражает свои мысли.

«Елена Валерьевна всегда свои мысли достаточно четко выражает. Как она сказала, значит, так и будет. Надо жить в той ситуации, которая есть. Елена Валерьевна всегда говорит все как есть. Думаю, ее не боятся, а уважают», — приводит РИА Новости слова Ларькова.

Ранее Вяльбе отметила, что российские спортсмены не могут сейчас позволить себе ехать на Олимпийские игры в Париже без национальных флага и гимна. Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать атлетов из России и Белоруссии, не поддерживающих СВО, к турнирам в нейтральном статусе.

Источник: https://rsport.ria.ru/20231103/vyalbe-1907191415.html?in=l
Андрей Ларьков
Елена Вяльбе
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