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Лыжные гонки

Сегодня, 14:58

Бородавко о бронзе Большунова в классическом спринте: «Долго не тренировался. Не было проведено скоростной работы»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал «СЭ» третье место Александра Большунова в классическом спринте на «Чемпионских высотах» в Малиновке.

«У Александра была достаточно скомканная подготовка после 15-го января. Провел обычную равномерную работу, потом заболел. Долго не тренировался. Были попытки за счет стартов набрать форму. Не было проведено скоростной работы. Поэтому пока нет быстроты, мышцы совсем отвыкли от быстрых движений», — сказал Бородавко «СЭ».

Победителем классического спринта на «Чемпионских высотах» стал Сергей Устюгов, вторую строчку занял Александр Терентьев. Большунов уступил Устюгову 1,39 секунды в финале.

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Юрий Бородавко
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