Бородавко объяснил, за счет чего Большунов обыграл Терентьева в спринте на Кубке России

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал «СЭ» победу Александра Большунова и Алены Барановой в спринтерских гонках на третьем этапе Кубка России-2023/24 в Кирово-Чепецке.

«Те лидеры, которые были, проявили себя. Для Алены Барановой это первая победа на таком уровне. Победой она подтвердила, что была лучшей и в квалификации. Большунов выиграл уже седьмую гонку, показал себя хорошим тактиком. За счет правильного тактического прохождения трассы Александр сумел обыграть Терентьева. Надеюсь, что Терентьев все проанализирует и не будет допускать впредь таких ошибок. Что касается Вероники Степановой, она никогда в классическом спринте хорошо не выступала. Набирает форму и уже в доезжает здесь в призы, это хорошая тренировка для масс-старта», — сказал Бородавко «СЭ».

Результат Большунов в финале составил 4 минуты 14,31 секунды. Второе место у мужчин занял Александр Терентьев (отставание 2,13 секунды), а третье — Алексей Червоткин (+2,64).

Баранова в финале показала результат 3 минуты 54,20 секунды. Вторую строку заняла Вероника Степанова (+0,47). На третьем месте расположилась Анастасия Кириллова (+1,90).

Третий этап Кубка России продлится до 16 декабря.