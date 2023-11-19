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Лыжные гонки

Сегодня, 15:00

Бородавко оценил первую в этом сезоне победу Большунова

Алина Савинова
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Юрий Бородавко, тренер трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, прокомментировал победу лыжника в первой гонке нового сезона.

«У Александра сейчас такое состояние, что он выполняет ту или иную работу так, как позволяет ему организм. Приятно, что он сумел выиграть, несмотря на большие пропуски и ограничения по работе. Это первый старт, будем надеяться, что дальше он будет набирать форму», — приводит ТАСС слова Бородавко.

Большунов выиграл индивидуальную гонку свободным стилем на «Кубке Хакасии», которая проходила в поселке Вершина Тея. Вторым стал Сергей Ардашев, третьим — Никита Родионов.

Источник: https://tass.ru/sport/19323937
Александр Большунов
Юрий Бородавко
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