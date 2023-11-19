Бородавко оценил первую в этом сезоне победу Большунова

Юрий Бородавко, тренер трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, прокомментировал победу лыжника в первой гонке нового сезона.

«У Александра сейчас такое состояние, что он выполняет ту или иную работу так, как позволяет ему организм. Приятно, что он сумел выиграть, несмотря на большие пропуски и ограничения по работе. Это первый старт, будем надеяться, что дальше он будет набирать форму», — приводит ТАСС слова Бородавко.

Большунов выиграл индивидуальную гонку свободным стилем на «Кубке Хакасии», которая проходила в поселке Вершина Тея. Вторым стал Сергей Ардашев, третьим — Никита Родионов.