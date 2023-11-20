Иверсен — об отстранении россиян: «Они были практически единственными нашими конкурентами в последние несколько лет»

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен считает, что отстранение россиян от международных соревнований негативным образом сказывается на конкуренции и лыжных гонках как продукте.

«Они были практически единственными нашими конкурентами в последние несколько лет, поэтому неудивительно, что их отсутствие очень сильно сказывается на остроте конкуренции и на лыжных гонках как продукте в целом. Мы должны надеяться, что наступит мир и они смогут вернуться», — цитирует Иверсена Nettavisen.

Россияне были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) в марте 2022 года после ситуации на Украине.

Ранее российская лыжница Дарья Непряева заявила, что отказалась бы выступать на соревнованиях без флага.

Первый этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет 22-27 ноября в Вершине Теи. Чемпионат России запланирован на 16-24 марта 2024 года в Центре лыжного спорта «Малиновка».

Большунов побеждает в прологе сезона, а у норвежцев новые неприятности со фтором