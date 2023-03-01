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Сегодня, 15:45

Бородавко оценил слова Устюгова об усталости на «Чемпионских высотах»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Старший тренер сборной России Юрий Бородавко оценил слова Сергея Устюгова об усталости на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке.

— Устали все, это нормально. Тот спортсмен, который не устает, не выкладывается и не показывает максимальный результат. Выдержать весь чемпионат — сложно. Но существуют восстановительные мероприятия, я не вижу больших проблем, чтобы пройти весь чемпионат.

1 марта после индивидуальной гонки в Малиновке Устюгов признался, что эмоционально выгорел от соревнований.

Сергей Устюгов
Юрий Бородавко
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