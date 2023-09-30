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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) продлить отстранение россиян.
«Мы уже ничего не ждем! Такое решение было ясно еще в мае на конгрессе Международной федерации лыжных видов спорта — там нам дали понять, что никакого восстановления не будет. Так и заявили: «Даже не ждите!» Тем более, сейчас есть тенденция, что российских представителей на конгресс не приглашают даже в онлайн формате. Все эти поступки говорят о негативном отношении к российским спортсменам и руководителям», — цитирует Бородавко Sort24.
30 сентября сообщалось, что FIS продлит отстранение российских и белорусских лыжников.
Кубок мира по лыжным гонкам стартует 24 ноября в финской Руке.