Бородавко — о победе Большунова и Непряевой: «Финальный аккорд! Хорошее завершение сезона»

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» подвел итоги этапа Кубка России в Кировске.

«Финальный аккорд многодневки. Отрыв был очень большой, Наталья спокойно довела до победы. Александр увеличил свой отрыв, была борьба между собой. Выиграли достаточно много. Хорошее завершение сезона! Но итоги пока подводить рано», — сказал Бородавко «СЭ».

Лыжник Александр Большунов победил в гонке преследования на 15 км свободным стилем на последнем этапе Кубка России в Кировске. Спортсмен показал время 32 минуты 56,6 секунды.

Российская лыжница Наталья Непряева заняла первое место в гонке преследования свободным стилем в Финале Кубка России по лыжным гонкам. Она преодолела дистанцию 10 км за 24 минуты 45,8 секунды.