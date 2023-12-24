Бородавко — о 12-й подряд победе Большунова в сезоне: «Все стараются его обыграть, но он хочет больше выиграть гонку»

Тренер по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал «СЭ» первое место Александра Большунова в скиатлоне на 30 км на четвертом этапе Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/24. Эта победа стала для 26-летнего спортсмена двенадцатой подряд в сезоне.

«Александр сказал, что все стараются его обыграть, но он хочет больше выиграть гонку. Думаю, что секрет успеха кроется в трудолюбии, таланте и мотивации. Все эти аспекты в совокупности влияют на результат Большунова, они позволяют ему выигрывать двенадцать гонок подряд в этом сезоне», — сказал Бородавко «СЭ».

Большунов преодолел дистанцию за 1 час 13 минут 13,1 секунды. Второе место занял Илья Семиков (+4,9). Тройку призеров замкнул Савелий Коростелев (+7,7).