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Лыжные гонки

Сегодня, 11:56

Бородавко выступил против ограничения количества пар лыж на сезон

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» отреагировал на предложение NRK по сокращению количества пар лыж у спортсмена до четырех на сезон.

«Лыжные гонки — такой вид спорта, который требует много дополнительных требований: высота лыжных палок, длина лыж, их жесткость. То есть каждая пара отличается, подходит под определенную технику. Я против таких ограничений. Мы подбираем лыжи по жесткости, здесь очень много нюансов. Такое ограничение может помешать реализовать спортсмену полностью свои способности. Однако самое главное не количество пар, а то, как спортсмен тренируется, как он готовится к сезону», — сказал Бородавко «СЭ».

Норвежская государственная вещательная компания NRK выдвинула предложение ограничить лыжников четырьмя парами лыж на сезон ради экономии и уравнивания возможностей, оставив две для конькового хода и две для классики.

Юрий Бородавко
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