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Лыжные гонки

Сегодня, 12:29

Российская лыжница Гущина получила дисквалификацию на 12 месяцев

Алина Савинова
Мария Гущина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал на 12 месяцев российскую лыжницу Марию Гущину.

«Спортивный арбитражный суд частично отменил ранее вынесенное решение ДАК РУСАДА о санкции в виде предупреждения спортсменке Марии Гущиной. Спортивный арбитражный суд вынес решение о дисквалификации спортсменки на срок 12 месяцев с даты вынесения решения CAS, а именно с 27 октября 2023 года», — приводит ТАСС сообщение РУСАДА.

Гущина дебютировала в Кубке мира в 2011 году. Она дважды попадала в десятку лучших на этапах кубкового соревнования — оба в эстафетах. В личных гонках российская лыжница не поднималась выше 11-го места.

34-летняя Гущина является призером чемпионата мира 2013 года в эстафете, чемпионкой мира среди молодежи и победительницей чемпионата России.

Источник: https://tass.ru/sport/19337831
Мария Гущина
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