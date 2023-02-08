Чепалова прокомментировала стычку Большунова и Устюгова цитатой Мадонны

Трехкратная олимпийская чемпионка, советник президента Федерации лыжных гонок России Юлия Чепалова в разговоре с «СЭ» озвучила мнение о дуэли Александра Большунова и Сергея Устюгова на этапах Кубка России.

— Произошедшее между Большуновым и Устюговым привлекло больше всего внимания к лыжам. Вы за такие противостояния со взаимными комментариями или перебор?

— Все комментарии — это эмоции, надо делить надвое. В свое время Мадонна сказала: «Сделай что-то плохое, чтобы о тебе заговорил весь мир». Так что для них это не так и плохо.

— Вы за Большунова или Устюгова?

— Я за Устюгова. (После паузы.) И за Большунова. Они же оба спортсмены. Я тоже была спортсменом. 12 лет я держала мир в страхе, грубо говоря, держала планку мирового лидера. Но ни с кем не ругалась. Я всегда была за. Как в том фильме: «Кто хочет поработать? Я! Кто на песчаный карьер? Я!» И я была на вершине всего, это классное ощущение. Но закончила со спортом, и началась рутина. И в итоге ты приходишь к тому, что вроде бы ты уже не наверху, но зато в миллион раз мудрее. Совершенно другой человек. И все, что происходит сейчас у них, тоже придет в точку, когда мы будем вместе сидеть и беседовать, мол, надо помогать детскому спорту, — заключила Чепалова.