Вяльбе — о снятии Устюгова с Кубка России: «Я не должна ломать копья из-за того, что человек заболел»

Глава Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе ответила на вопрос «СЭ» о снятии Сергея Устюгова с этапов Кубка России в Кирово-Чепецке.

Устюгов до сих пор не выходил на старты в сезоне, а последнее снятие привело к недовольству его болельщиков в соцсетях и призывам завершить карьеру.

«Реакция болельщиков? Я не читаю всякие отзывы и рекомендации в интернете, поэтому их не комментирую. Каждый занимается своим делом. Если человек заболел, это не значит, что из-за какого-то комментария я должна копья ломать. Вы его еще увидите на трассе. И увидите в хорошей форме», — сказала Вяльбе.

Третий этап Кубка России состоится 14-16 декабря, он был перенесен из-за морозов из Чусового.