Терентьев победил в квалификации спринта на этапе Кубка России, Большунов — второй

Лыжник Александр Терентьев победил в квалификации спринта классическим стилем на третьем этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. Спортсмен показал время 4 минуты 13,8 секунды.

Вторым финишировал Александр Большунов, отстав на 4,65 секунды. Третье место занял Сергей Ардашев с отставанием в 6,37 секунды.

Лыжные гонки

Кубок России. 3-й этап, Кирово-Чепецк

Спринт, классический стиль

Мужчины

Квалификация

1. Александр Терентьев — 4.13,8

2. Александр Большунов +4,65

3. Сергей Ардашев +6,37

4. Савелий Коростелев +7,19

5. Андрей Собакарев +7,44