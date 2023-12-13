Кубок мира по лыжным гонкам: расписание соревнований и где смотреть трансляции этапа в Тронхейме

Сегодня, 13:00
IV Этап Кубка мира по лыжным гонкам 2023 / 2024 пройдет в Тронхейме (Норвегия) с 15 по 17 декабря. В программе: спринт свободным стилем, скиатлон и раздельный старт классическим стилем. «СЭ» публикует расписание лыжных гонок и трансляций. Время начала — московское.
Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины
12.00. Квалификация
14.25. Финалы
Трансляция: «Матч! Арена»
13.05. 10+10 км, скиатлон, женщины
Трансляция: «Матч! Арена»
15.10. 10+10 км, скиатлон, мужчины
Трансляция: «Матч! Арена»
12.55. 10 км, раздельный старт, классический стиль, мужчины
Трансляция: «Матч! Арена»
15.10. 10 км, раздельный старт, классический стиль, женщины
Трансляция: «Матч! Арена»
Лыжные гонки: все турниры сезона 2023 / 2024 и последние новости