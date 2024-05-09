Дементьев: «Устюгов сам принимает решения, когда и сколько бегать»

Президент Федерации лыжных гонок Югры, олимпийский чемпион Евгений Дементьев рассказал «СЭ», что федерация не влияет на решение Сергея Устюгова по поводу завершения карьеры.

— Приходится ли его уговаривать не завершать карьеру?

— Нет, таких проблем не испытываем. Он сам принимает решения, когда и сколько бегать. Для нас хорошо, что он пока держится на таком уровне и принимает такое решение.

— Как думаете, сколько еще он пробегает? И что будет, когда он уйдет?

— Здесь сложно говорить. Однозначно хотелось, чтобы все у него было без травм и чтобы получал удовольствие. Чем больше он будет получать удовольствие, тем больше нас будет радовать.

— На прошлом чемпионате России он говорил, что задумывается о завершении. Тогда Сергей сказал, что ждет предложение о работе от Федерации лыжных гонок Югры.

— Насколько я помню, не от федерации, а от руководства региона. На самом деле, полностью не посвящен в его планы. Уверен, что если изъявит желание трудоустроиться в Хантах, то однозначно не останется без работы.

— Вы об этом не общались?

— Нет. У него пока нет такой цели, и он не поднимает эти вопросы.

— На том чемпионате Елена Вяльбе сказала, что Сергею с его характером будет сложно найти работу после спорта. Кем вы видите его?

— Соглашусь с Еленой Валерьевной. Здесь вопрос не в том, кем я его вижу, а кем он сам себя видит. Как бы мы ни хотели, он сам принимает решение. Это его основная черта, — сказал Дементьев «СЭ».