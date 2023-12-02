Фалеева выиграла классический спринт на втором этапе Кубка России в Тюмени

Анастасия Фалеева одержала победу в классическом спринте на втором этапе Кубка России по лыжам в Тюмени.

В финале она показала результат 4 минуты 36,39 секунды.

Второе место заняла Алена Баранова (+1,93). Тройку лучших замкнула Евгения Крупицкая (+2,24).

В воскресенье, 3 декабря, пройдет женский масс-старт. Начало — в 10.00 мск.

Кубок России по лыжным гонкам-2023/24

2-й этап, Тюмень

Женщины, спринт, классический стиль

Финал

1. Анастасия Фалеева — 4 минуты 36,39 секунды.

2. Алена Баранова +1,93

3. Евгения Крупицкая +2,24

4. Елизавета Пантрина +3,69

5. Дарья Непряева +3,77

6. Анна Королева +13,43