Финал Кубка России: смотреть трансляцию гонки преследования у мужчин

Гонка преследования у женщин в финале Кубка России по лыжным гонкам пройдет 3 апреля

Мужская гонка преследования в рамках финального этапа Кубка России по лыжным гонкам состоится в среду, 3 апреля. Начало — в 13.00 по московскому времени.

Финал Кубка страны по лыжным гонкам-2023/24 пройдет в Кировске (Мурманская область) со 2 по 7 апреля. Соревнования 7-го этапа проходят в санаторно-оздоровительном комплексе «Тирвас».

В прямом эфире бесплатно следить за женским спринтом можно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Арена». Начало — 13.00 по московскому времени.

Старт-лист

1. Иван Горбунов

2. Сергей Ардашев — 0,06

3. Дмитрий Пузанов — 0,10

4. Сергей Волков — 0,13

5. Сергей Устюгов — 0,15

6. Сергей Забалуев — 0.21

7. Егор Митрошин — 0,24

8. Александр Большунов — 0,24

9. Илья Трегубов — 0,30

10. Никита Денисов — 0,32

11. Кирилл Кочегаров — 0,25

12. Виктор Семенов — 0,38

13. Денис Филимонов — 0,45...

16. Алексей Червоткин — 0,49...

19. Андрей Ларьков — 0,54...

23. Артем Мальцев — 0,59

31. Андрей Собакарев — 1.08,00

32. Илья Семиков — 1.08,00...

43. Савелий Коростелев — 1.09,00

44. Александр Терентьев — 1.09,00

Полный старт-лист доступен на сайте Федерации лыжных гонок России.

Финальный этап пройдет в формате мини-тура. Расписание финального этапа Кубка страны можно узнать в нашем материале.

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