Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Новости
Зачет Кубка мира
Календарь Кубка мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 20:23

Губерниев — об отстранении российских лыжников: «Не была ясна позиция Вяльбе и других людей, которые верили, что нас допустят»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможное решение международной федерации лыжных видов спорта не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях в сезоне-2022/23. Ранее об этом сообщило норвежское издание NRK со ссылкой на шведское агентство TT.

«Это изначально было понятно. Не была ясна позиция Вяльбе и других людей, которые верили, что нас допустят. Эти люди не понимают, что происходит вокруг. Нас никто никуда не допустит. Нужно развиваться у себя. Процесс возвращения на международную арену будет долгим и трудным», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

В субботу, 22 октября в FIS должны вынести решение по поводу допуска или недопуска лыжников из России и Белоруссии до международных соревнований.

Россияне и белорусы были отстранены от участия в турнирах под эгидой FIS в марте нынешнего года.

Дмитрий Губерниев
1
0
Читайте также
ВАДА и РУСАДА спорят о «деле Валиевой»: узнаем ли мы вердикт?
Россиянка стала чемпионкой мира за Австралию. Но потом вернулась в Москву и покончила с собой
Жители Финляндии и Люксембурга начали приходить греться в Русские дома
Бывший председатель Китая Ху Цзиньтао досрочно покинул церемонию закрытия съезда КПК
Французский политик назвал сумасшедшей фон дер Ляйен
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Источник: российских лыжников не допустят до международных соревнований в сезоне-2022/23

Бородавко — об отстранении российских лыжников: «Если быть честным, у нас уже давно куплены билеты, заказаны все места»