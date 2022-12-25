Комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии «СЭ» высказался об инциденте с участием Сергея Устюгова и Александра Большунова после завершения спринтерской гонки на этапе Кубка России в Красногорске.

Ранее Устюгов упрекнул Большунова в том, что тот подрезал его по ходу гонки на Кубке страны. После спринта Сергей демонстративно отказался пожать сопернику руку.

«Даже несмотря на трансляцию на канале «Спортивное забвение триколора» и крайне малую аудиторию, которая это все по видимому смотрела, обсуждать приходится не спортивные результаты, а кто кому на лыжи наступил. Там был абсолютно великолепный финал, достойный Кубка мира по составу участников, а обсуждают, кто кому на лыжи наступил. Это грусть, тоска и печаль. А что касается спорта, то все смотрят биатлон», — сказал Губерниев «СЭ».

Победителем спринта стал Александр Терентьев. Второе место занял Большунов, третье — Глеб Ретивых. Устюгов пришел к финишу пятым, уступив победителю 5,58 секунды.