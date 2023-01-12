Коростелев рассказал о контактной борьбе с Большуновым на этапе Кубка России

Российский лыжник Савелий Коростелев после финала мужского спринта шестого этапа Кубка России-2022/23 в Сыктывкаре прокомментировал свой результат. 19-летний спортсмен занял четвертое место, преодолев дистанцию за 3 минуты и 2,98 секунды.

— Приемлемо. Очень даже хорошо. Обещали множество сбоев. В одном месте палку выбили. В другом месте сам чуть не вылетел из лыжни. Как-то так. Результат очень хороший. Бежать в финале, бороться с ними всегда рад.

— Насколько снег дружелюбный?

— Дружелюбнее, чем в теории. И побыстрее, и поприятнее. Круг более европейский. Больше до спринта подходит.

— Ты сказал про палки, то есть контактная борьба сегодня была?

— Да.

— С кем была более плотная?

— Скорее всего, с Большуновым, потому что с ним мы прошли два забега: полуфинал и финал. Он отталкивался, чтобы встать в лыжню и мне палку выбил.

— У него можно поучиться контактной борьбе?

— Учиться стоит у Клебо, Терентьева и Устюгова. Саша просто прет.