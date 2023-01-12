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Лыжные гонки

Сегодня, 15:06

Терентьев высказался о победе в спринте на шестом этапе Кубка России в Сыктывкаре

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Лыжник Александр Терентьев прокомментировал победу в спринте на шестом этапе Кубка России в Сыктывкаре. 23-летний россиянин опередил Александра Большунова.

— Какие впечатления от трассы?

— Трасса хорошая. Погода немного морозная.

— Настраивались сегодня на победу?

— Конечно. Всегда стараешься победить и улучшить результат. Сегодня все получилось. Я рад этому.

— Тебя сегодня кто-то из соперников удивил?

— Все как обычно. Все сильные.

— Ты говорил, что еще не готов до конца соревноваться с Большуновым. А сейчас?

— Потихоньку приходим в форму. Надеюсь, дальше будет еще лучше. Будем стараться.

— Смотрел «Тур де Ски?»

— Нет. Только финалы смотрел. Когда сам бегаешь, то это совсем другое.

— Многие говорят про контактную борьбу. Можешь сказать, что она контактнее в этом сезоне? Или так всегда?

— Всегда было. Все в зависимости от трассы. На узкой трассе больше поворотов и контакта, чем здесь. Но здесь все было корректно и комфортно.

— В завтрашнем забеге будете участвовать?

— Скорее всего, да.

Александр Терентьев
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