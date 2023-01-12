Терентьев высказался о победе в спринте на шестом этапе Кубка России в Сыктывкаре

Сегодня, 15:06
Лыжник Александр Терентьев прокомментировал победу в спринте на шестом этапе Кубка России в Сыктывкаре. 23-летний россиянин опередил Александра Большунова.
— Какие впечатления от трассы?
— Трасса хорошая. Погода немного морозная.
— Настраивались сегодня на победу?
— Конечно. Всегда стараешься победить и улучшить результат. Сегодня все получилось. Я рад этому.
— Тебя сегодня кто-то из соперников удивил?
— Все как обычно. Все сильные.
— Ты говорил, что еще не готов до конца соревноваться с Большуновым. А сейчас?
— Потихоньку приходим в форму. Надеюсь, дальше будет еще лучше. Будем стараться.
— Смотрел «Тур де Ски?»
— Нет. Только финалы смотрел. Когда сам бегаешь, то это совсем другое.
— Многие говорят про контактную борьбу. Можешь сказать, что она контактнее в этом сезоне? Или так всегда?
— Всегда было. Все в зависимости от трассы. На узкой трассе больше поворотов и контакта, чем здесь. Но здесь все было корректно и комфортно.
— В завтрашнем забеге будете участвовать?
— Скорее всего, да.