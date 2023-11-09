Лыжница Непряева прокомментировала смену фамилии на Терентьеву

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева (Непряева) рассказала, почему решила взять фамилию мужа после свадьбы, потому что у семьи должна быть одна фамилия.

«Да, у меня даже никаких сомнений не было. У меня есть моральные устои с детства, что жена должна носить фамилию мужа. У семьи должна быть одна фамилия», — цитирует Терентьеву РИА «Новости».

Спортсменка призналась, что сначала было сложно привыкнуть к новой фамилии.

9 сентября Терентьева сообщила в соцсетях, что перенесла операцию под общим наркозом и заявила, что в ближайшее время не сможет участвовать в соревнованиях.