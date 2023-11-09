Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Лыжные гонки

Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 14:39

Лыжница Непряева прокомментировала смену фамилии на Терентьеву

Виктория Кравченко
Наталья Терентьева (Непряева).
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева (Непряева) рассказала, почему решила взять фамилию мужа после свадьбы, потому что у семьи должна быть одна фамилия.

«Да, у меня даже никаких сомнений не было. У меня есть моральные устои с детства, что жена должна носить фамилию мужа. У семьи должна быть одна фамилия», — цитирует Терентьеву РИА «Новости».

Спортсменка призналась, что сначала было сложно привыкнуть к новой фамилии.

9 сентября Терентьева сообщила в соцсетях, что перенесла операцию под общим наркозом и заявила, что в ближайшее время не сможет участвовать в соревнованиях.

28-летняя спортсменка — олимпийская чемпионка в эстафете и обладатель Большого хрустального глобуса сезона-2021/22.

Источник: https://rsport.ria.ru/20231109/lyzhi-1908406965.html
Наталья Терентьева (Непряева)
0
Читайте также
Финал Кубка России по художественной гимнастике пройдет в декабре в Екатеринбурге
Когда закончится кризис СКА? Могут ли уволить Ротенберга?
Forbes узнал о применении ВСУ «чернобыльских» вертолетов Ми-24Р в зоне СВО
МЧС назвало предварительное число погибших при ракетном ударе в Херсонской области
Уголовное дело возбуждено после гибели людей в результате обстрела Скадовска
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вяльбе: «Папа живет на Украине. К сожалению, я с ним не общаюсь. Даже не знаю, жив ли он сейчас или нет»