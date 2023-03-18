Сергей Устюгов может завершить карьеру после окончания сезона

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Российский лыжник Сергей Устюгов заявил, что может завершить карьеру после окончания сезона-2022/23.
В субботу, 18 марта лыжник выиграл спринт классическим стилем на чемпионате России-2023 в Тюмени.
— Сезон собираешься закончить на Югорском марафоне?
— Есть настрой бежать в Мончегорске. Попробовать надо. Как говорит мой первый тренер: «Кто не бегал 70 км, тот не стал мужиком в лыжных гонках». Надо точку поставить, что сбегал 70 км, и потом можно спокойно думать, чем дальше заниматься.
— В смысле? Заканчиваешь карьеру?
— Если будет хорошая работа, то можно и подытожить все это. Поживем — увидим. Зима еще продолжается. Есть летний подготовительный период до следующей зимы. Ничего загадывать не буду.
— Хорошая работа — это что?
— Думаю, в системе спорта. Но тренерская работа — это надо много ездить. Все равно хотелось бы больше находиться с семьей.
— Это, скорее, работа в федерации?
— Я не знаю. Представьте, если мне что-нибудь предложат кроме тренерства, я, наверное, соглашусь.
— Директор банка?
— Какой директор банка? У меня образования нет. Не знаю. Консультантом тренера. Задавал вопрос руководству в прошлом году, что через год закончу.
— Руководству ФЛГР?
— Нет. Давайте закончим эту тему. Я не закончил. Зима продолжается. Все решения буду принимать потом, посоветовавшись с семьей, взвесив все за и против. Это немаловажно в финансовом плане. Нигде таких денег как в спорте, я не заработаю. Сегодня 4 раза сбегал и заработал 150 тысяч рублей. Где еще так получится?
30-летний Устюгов — олимпийский чемпион в эстафете и двукратный чемпион мира (скиатлон, командный спринт классикой).