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Лыжные гонки

Сегодня, 12:33

Майгуров рассказал об участии биатлонистов в чемпионате России по лыжным гонкам

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал об участии спортсменов его федерации в чемпионате страны по лыжным гонкам.

— Биатлонисты планируют участие в чемпионате России по лыжным гонкам. На какой стадии процесс согласования с президентом ФЛГР Еленой Вяльбе?

— Группа Истомина проявила интерес к этим стартам. Они будут в это время в Тюмени. Поэтому все ребята и девчонки примут участие в коньковой гонке.

— RUS-код у всех есть для участия?

— Елена Валерьевна этот вопрос решит.

— Планируются еще совместные старты?

— Конечно. В конце сезона наши ребята будут участвовать в тех или иных марафонах. Может, в Хантах и на Камчатке, — сказал Майгуров.

Виктор Майгуров
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