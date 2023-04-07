Непряева и Прокофьева поделили первое место в гонке на 10 км классическим стилем на этапе Кубка России

Сегодня, 12:22
Лыжницы Наталья Непряева и Анастасия Прокофьева заняли первое место в гонке на 10 км классическим стилем на 8-м этапе Кубка России в Кировске. Обе спортсменки показали одинаковое время 29 минут 58,8 секунды.
Третьей финишировала Мария Истомина с отставанием в 31,4 секунды.
Лыжные гонки
Кубок России
Восьмой этап, Кировск
Индивидуальная гонка
10 км, классический стиль
Женщины
1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 29.58,8.
1. Анастасия Прокофьева (Москва) — 29.58,8.
3. Мария Истомина (Пермский край) +31,4.