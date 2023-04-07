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Лыжные гонки

Сегодня, 12:22

Непряева и Прокофьева поделили первое место в гонке на 10 км классическим стилем на этапе Кубка России

Руслан Минаев
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Лыжницы Наталья Непряева и Анастасия Прокофьева заняли первое место в гонке на 10 км классическим стилем на 8-м этапе Кубка России в Кировске. Обе спортсменки показали одинаковое время 29 минут 58,8 секунды.

Третьей финишировала Мария Истомина с отставанием в 31,4 секунды.

Лыжные гонки

Кубок России

Восьмой этап, Кировск

Индивидуальная гонка

10 км, классический стиль

Женщины

1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 29.58,8.

1. Анастасия Прокофьева (Москва) — 29.58,8.

3. Мария Истомина (Пермский край) +31,4.

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