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Лыжные гонки

Сегодня, 09:27

Непряева пропустила гонку с раздельным стартом на чемпионате России из-за простуды

Иван Торопцев
Корреспондент
Наталья Непряева.
Фото Global Look Press
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Старший тренер сборной России Юрий Бородавко объяснил, почему Наталья Непряева не вышла на старт гонки с раздельным стартом свободным стилем на 10 км на чемпионате России в Тюмени.

«Наталья почувствовала боль в горле, есть насморк. Решили поберечься», — приводит ТАСС слова Бородавко.

Гонка с раздельным стартом на 10 км у женщин началась в 9.00 (мск).

Непряева должна была стартовать под 36-м номером. Спортсменка выиграла две предыдущих гонки на первенстве страны: спринт классическим стилем и скиатлон 7,5+7,5 км.

Источник: https://tass.ru/sport/17323757
Сборная России по лыжным гонкам
Наталья Непряева
Юрий Бородавко
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