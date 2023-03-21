Непряева пропустила гонку с раздельным стартом на чемпионате России из-за простуды

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко объяснил, почему Наталья Непряева не вышла на старт гонки с раздельным стартом свободным стилем на 10 км на чемпионате России в Тюмени.

«Наталья почувствовала боль в горле, есть насморк. Решили поберечься», — приводит ТАСС слова Бородавко.

Гонка с раздельным стартом на 10 км у женщин началась в 9.00 (мск).

Непряева должна была стартовать под 36-м номером. Спортсменка выиграла две предыдущих гонки на первенстве страны: спринт классическим стилем и скиатлон 7,5+7,5 км.