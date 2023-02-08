Чепалова — о спортсменах-депутатах: «Наверное, поэтому меня туда и не берут»

Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова в интервью «СЭ» прокомментировала работу бывших спортсменов в политике.

— Вам никогда депутатом не предлагали стать?

— А я похожа на депутата? (смеется) Да нет.

— У вас много идей по развитию, а у нас явление спортсменов-депутатов вообще популярно. Начиная с Шипулина и заканчивая участием в выборах Елены Валерьевны той же. Вы положительно относитесь к спортсменам-депутатам?

— Время покажет их работу. Но если человек взялся за дело, тот же Шипулин, как вы говорите, то нужно доводить до конца. Не просто разговаривать. Наверное, почему меня туда и не берут — там же нужно, скажем так, лукавить. А я не буду, я буду доводить дело до конца. Там такие люди не особо нужны. С другой стороны, наверное, что-то делается, эффект есть.