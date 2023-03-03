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Лыжные гонки

Сегодня, 13:33

Большунов опоздал на церемонию награждения после эстафеты в Малиновке

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Александр Большунов.
Фото Павел Бедняков, РИА Новости
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Российский лыжник Александр Большунов не вышел на сцену для награждения после эстафеты на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке, сообщает корреспондент «СЭ» с места событий.

На сцену вышли только Алексей Шемякин и Дмитрий Горошников, Александр Терентьев также отсутствовал.

Однако позже Большунов и Терентьев присоединились к команде. Причем Большунов, подав руки победителям из Тюменской области, в шутку ненадолго отобрал сертификат на 150 тысяч рублей у Дениса Спицова.

Команда Архангельской области заняла в эстафете шестое место, Большунов выиграл свой этап, но из-за партнеров занял место вне тройки — впервые на турнире.

Александр Большунов
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