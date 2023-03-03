Победитель эстафеты на «Чемпионских высотах» Мальцев не согласился с Большуновым по поводу раздачи медалей

Лыжник Артем Мальцев прокомментировал победу в мужской эстафете на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке.

«Мне перед последним кругом сказал тренер ХМАО Дмитрий Япаров: «Не обгоняй Устюгова, дай завершить гонку». Ну я и не стал (смеется).

Большунов предложил медали за этап давать? Конечно, это неправильно. Саня уже и так медалей насобирал, ему эти медали некуда складывать! Пусть даст другим выиграть", — сказал Мальцев.

За команду Тюменской области выступали: Иван Якимушкин, Евгений Белов, Денис Спицов, Артем Мальцев. Второе место заняла первая команда Республики Татарстан. Тройку лучших замкнула сборная Республики Коми.

Команда Архангельской области, за которую бежал Александр Большунов, заняла шестое место.