Сорин: «Победа Степановой в спринте на чемпионате России была делом случая»

Тренер сборной России Егор Сорин оценил победу Вероники Степановой в коньковом спринте на чемпионате России.

«Я бы не сказал, что Степанова выиграла в одну калитку. Ее победа во многом — дело случая, потому что она была на грани вылета в четвертьфинале, так что победа ей далась нелегко», — приводит слова Сорина Metaratings.ru.

Победителями спринтов на чемпионате России 2024 года, которые состоялись 16 марта, стали представители Архангельской области Вероника Степанова и Александр Большунов.

Соревнования проходят с 15 по 25 марта в Центре лыжного спорта «Малиновка» в Устьянском округе (Архангельская область).