Бородавко рассказал о состоянии упавших на чемпионате России лыжниц

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал о состоянии лыжниц, которые упали на чемпионате России в Малиновке.

16 марта Виктория Невьянцева и Полина Антипина упали во время квалификации к спринтерским гонкам. Лыжниц занесло на повороте. Позже их увезли в больницу.

«С девочками все в порядке, у Виктории Невьянцевой подозрение на перелом, ей нужно провести некоторое время в больнице для дополнительных обследований, чтобы убедиться, что все в порядке», — цитирует Бородавко ТАСС.

Победителем спринта на чемпионате России стала Вероника Степанова. Второе место заняла Елизавета Пантрина. Третьей стала Татьяна Сорина.